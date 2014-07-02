Uzatváracia skrutka pri použití striekacej hlavy s 1 tryskou

Uzatváracia skrutka pre vysokotlakové hlavice na čistenie interiéru s 1/8-palcovým závitom.

Špecifikácie

Technické údaje

Pripájací závit M22 x 1,5
Kompatibilné stroje