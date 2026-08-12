Valčekové kefy na drevený povrch

Nečistoty z terás sú úplne a rovnomerne odstránené pomocou hláv kefiek dvojdielnej súpravy valcov pre PCL 4. Drevené povrchy a podlahové krytiny WPC budú opäť vyzerať dobre ako nové.

Terasové podlahy by sa mali pravidelne a primerane čistiť, aby neboli znečistené poveternostnými podmienkami. S valčekovými kefami špeciálne navrhnutými na drevené povrchy a podlahové krytiny WPC možno nečistoty vo vonkajších priestoroch odstrániť obzvlášť rovnomerne a dôkladne. Dve valčekové kefy obsiahnuté v sade sa dajú ľahko vymeniť a môžu nahradiť kefy, ktoré sú súčasťou dodávky čističa terénu PCL 4.

Vlastnosti a výhody
Dôkladné a rovnomerné čistenie drevených povrchov a podlahových krytín WPC vo vonkajších priestoroch s dobrým plošným výkonom
Materiál štetín špeciálne prispôsobený čisteniu
Optimalizovaný profil kefy na čistenie drevených povrchov a podlahových krytín WPC
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,2
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,5
Rozmery (d x š x v) (mm) 134 x 100 x 100
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Terasa
  • Balkón
  • Drevené povrchy
  • Zelený lišajník
  • Mach