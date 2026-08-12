Valčekové kefy na drevený povrch
Nečistoty z terás sú úplne a rovnomerne odstránené pomocou hláv kefiek dvojdielnej súpravy valcov pre PCL 4. Drevené povrchy a podlahové krytiny WPC budú opäť vyzerať dobre ako nové.
Terasové podlahy by sa mali pravidelne a primerane čistiť, aby neboli znečistené poveternostnými podmienkami. S valčekovými kefami špeciálne navrhnutými na drevené povrchy a podlahové krytiny WPC možno nečistoty vo vonkajších priestoroch odstrániť obzvlášť rovnomerne a dôkladne. Dve valčekové kefy obsiahnuté v sade sa dajú ľahko vymeniť a môžu nahradiť kefy, ktoré sú súčasťou dodávky čističa terénu PCL 4.
Vlastnosti a výhody
Dôkladné a rovnomerné čistenie drevených povrchov a podlahových krytín WPC vo vonkajších priestoroch s dobrým plošným výkonom
Materiál štetín špeciálne prispôsobený čisteniu
Optimalizovaný profil kefy na čistenie drevených povrchov a podlahových krytín WPC
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,2
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,5
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|134 x 100 x 100
Oblasti využitia
- Terasa
- Balkón
- Drevené povrchy
- Zelený lišajník
- Mach