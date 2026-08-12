Valčekové kefy PCL 3-18 na drevené povrchy
Optimálne vybavený na čistenie drevených plôch a WPC podláh: S 2-dielnou valčekovou súpravou pre PCL 3-18 dôkladne a efektívne odstránite nečistoty z vonkajšieho priestoru.
Valčekové kefy sú špeciálne vyvinuté pre drevené plochy a WPC podlahy a umožňujú tak hĺbkové a šetrné čistenie terás. Dve valčekové kefy v súprave sú náhradou za kefy, ktoré sú súčasťou dodávky čističa terás PCL 3-18. Dajú sa ľahko vymeniť a nie sú potrebné žiadne nástroje.
Vlastnosti a výhody
Dôsledné a hĺbkové čistenie drevených plôch a WPC podláh vo vonkajšom priestore
Dobrý plošný výkon a optimalizovaný profil kefy na čistenie dreva a WPC
Materiál štetín špeciálne prispôsobený čisteniu
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,2
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,6
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|134 x 100 x 100
Oblasti využitia
- Terasa
- Balkón
- Drevené povrchy
- Zelený lišajník
- Mach