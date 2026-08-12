Valčekové kefy PCL 3-18 na drevené povrchy

Optimálne vybavený na čistenie drevených plôch a WPC podláh: S 2-dielnou valčekovou súpravou pre PCL 3-18 dôkladne a efektívne odstránite nečistoty z vonkajšieho priestoru.

Valčekové kefy sú špeciálne vyvinuté pre drevené plochy a WPC podlahy a umožňujú tak hĺbkové a šetrné čistenie terás. Dve valčekové kefy v súprave sú náhradou za kefy, ktoré sú súčasťou dodávky čističa terás PCL 3-18. Dajú sa ľahko vymeniť a nie sú potrebné žiadne nástroje.

Vlastnosti a výhody
Dôsledné a hĺbkové čistenie drevených plôch a WPC podláh vo vonkajšom priestore
Dobrý plošný výkon a optimalizovaný profil kefy na čistenie dreva a WPC
Materiál štetín špeciálne prispôsobený čisteniu
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,2
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,6
Rozmery (d x š x v) (mm) 134 x 100 x 100
Oblasti využitia
  • Terasa
  • Balkón
  • Drevené povrchy
  • Zelený lišajník
  • Mach