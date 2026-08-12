Valčekové kefy PCL 3-18 na kamenné povrchy
Sada 2 valčekových kief na rýchle čistenie hladkých kamenných dlaždíc vo vonkajšom priestore pomocou čističa terás PCL 3-18.
Váš ideálny partner na čistenie terás: 2-dielna sada valčekových kief je k dispozícii ako príslušenstvo pre PCL 3-18 a je vhodná na hĺbkové a šetrné čistenie hladkých kamenných dlaždíc a dosiek s utesnenou povrchovou štruktúrou. Nečistoty, ako je zelený rast alebo mach, sa odstránia bez námahy. Valčekové kefy sa dajú ľahko vymeniť bez potreby akéhokoľvek náradia.
Vlastnosti a výhody
Dôsledné a hĺbkové čistenie hladkých kamenných dlaždíc vo vonkajšom priestore
Dobrý plošný výkon a optimalizovaný profil kefy na čistenie hladkých kamenných dlaždíc
Materiál štetín špeciálne prispôsobený čisteniu
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,2
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,7
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|134 x 100 x 100
Oblasti využitia
- Terasa
- Balkón