Valčekové kefy PCL 3-18 na kamenné povrchy

Sada 2 valčekových kief na rýchle čistenie hladkých kamenných dlaždíc vo vonkajšom priestore pomocou čističa terás PCL 3-18.

Váš ideálny partner na čistenie terás: 2-dielna sada valčekových kief je k dispozícii ako príslušenstvo pre PCL 3-18 a je vhodná na hĺbkové a šetrné čistenie hladkých kamenných dlaždíc a dosiek s utesnenou povrchovou štruktúrou. Nečistoty, ako je zelený rast alebo mach, sa odstránia bez námahy. Valčekové kefy sa dajú ľahko vymeniť bez potreby akéhokoľvek náradia.

Vlastnosti a výhody
Dôsledné a hĺbkové čistenie hladkých kamenných dlaždíc vo vonkajšom priestore
Dobrý plošný výkon a optimalizovaný profil kefy na čistenie hladkých kamenných dlaždíc
Materiál štetín špeciálne prispôsobený čisteniu
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,2
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,7
Rozmery (d x š x v) (mm) 134 x 100 x 100
Oblasti využitia
  • Terasa
  • Balkón