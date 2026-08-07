Valcová kefa 500 stredná

Stredne tvrdý kefový nadstavec na použitie s vodou poháňaným pohonom (4.762-584.0). Hodí sa na chúlostivé fasády, fólie a tkaniny. Jednoduchý a bezpečný rýchloupínací systém.

Vlastnosti a výhody
Čistenie v blízkosti okrajov a bez šmúh
  • Bočné štetiny ako ochrana naparovania a na čistenie v blízkosti okrajov.
  • Výsledky čistenia bez šmúh vďaka šikmým štetinám v strede kefy.
Intuitívne farebné odlíšenie
  • Farebne odlíšené uľahčuje výber vhodného kefového nadstavca.
Rýchloupínací mechanizmus
  • Rýchla výmena kief pre jednoduché prispôsobenie čisteniu.
Špecifikácie

Technické údaje

Teplota vody na prívode (°C) 40
Farba Červená
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 1,7

Video

Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Na čistenie fasád s povrchmi z prírodného kameňa, omietky alebo dreva.
  • Na čistenie roliet a žalúzií
  • Na čistenie tkanín a membránových fólií