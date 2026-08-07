Valcová kefa 500 tvrdá

Tvrdý kefový nadstavec na použitie s vodou poháňaným pohonom (4.762-584.0). Hodí sa na drsné fasády, kamenné a drevené terasy. Bezpečný a jednoduchý rýchloupínací systém.

Vlastnosti a výhody
Čistenie v blízkosti okrajov a bez šmúh
  • Bočné štetiny ako ochrana naparovania a na čistenie v blízkosti okrajov.
  • Výsledky čistenia bez šmúh vďaka šikmým štetinám v strede kefy.
Intuitívne farebné odlíšenie
  • Farebne odlíšené uľahčuje výber vhodného kefového nadstavca.
Rýchloupínací mechanizmus
  • Rýchla výmena kief pre jednoduché prispôsobenie čisteniu.
Špecifikácie

Technické údaje

Teplota vody na prívode (°C) 40
Farba Zelená
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 1,6

Video

Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Na čistenie terás s kamennou alebo drevenou krytinou
  • Na čistenie povrchov fasád s povrchmi z betónu, klinkeru, bieleho plechu alebo ocele