Valcová kefa

Valcová kefa pre vysávač s elektrickou kefou CV 30/1.

Valcová kefa 277 mm pre všetky stojaté kefové vysávače CV 30/1. Valec je vybavený tvrdými červenými 10 mm polyamidovými štetinami a je ideálny napríklad na čistenie podlahových krytín z ihlovej plsti. Priemer štetín: 0,30 mm.

Špecifikácie

Technické údaje

Dĺžka kefy (mm) 277
Stupeň tvrdosti Tvrdá
Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Farba Červená
Hmotnosť (kg) 0,2
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,2
Rozmery (d x š x v) (mm) 275 x 65 x 65

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