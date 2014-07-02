Valcová kefa
Valcová kefa pre vysávač s elektrickou kefou CV 30/1.
Valcová kefa 277 mm pre všetky stojaté kefové vysávače CV 30/1. Valec je vybavený tvrdými červenými 10 mm polyamidovými štetinami a je ideálny napríklad na čistenie podlahových krytín z ihlovej plsti. Priemer štetín: 0,30 mm.
Špecifikácie
Technické údaje
|Dĺžka kefy (mm)
|277
|Stupeň tvrdosti
|Tvrdá
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Farba
|Červená
|Hmotnosť (kg)
|0,2
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|275 x 65 x 65
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