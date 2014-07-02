Valcová kefa

Tvrdé štetiny, červená farba (napr. pre vpichovanú plsť). Valcová kefa pre vysávač s elektrickou kefou CV 38/1 + CV 38/2.

Valcová kefa 356 mm pre všetky stojaté kefové vysávače CV 38/1 a CV 38/2. Valec je vybavený tvrdými červenými 10 mm polyamidovými štetinami a je ideálny napríklad na čistenie podlahových krytín z ihlovej plsti. Priemer štetín: 0,30 mm.

Špecifikácie

Technické údaje

Dĺžka kefy (mm) 356
Stupeň tvrdosti Tvrdá
Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Farba Červená
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,3
Rozmery (d x š x v) (mm) 356 x 61 x 61

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