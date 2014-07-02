Valcová kefa, čierna, 20", CV 60/2 RS
Mäkká valcová kefa s dĺžkou 508 mm a čiernymi štandardnými polyamidovými štetinami pre všetky stojaté kefové vysávače CV 60/2 RS od spoločnosti Kärcher.
Valcová kefa 508 mm pre všetky stojaté kefové vysávače CV 60/2 RS. Valec je vybavený mäkkými, čiernymi 29 mm plastovými štetinami. Priemer štetín: 0,30 mm. Vezmite prosím do úvahy, že na čistenie sú potrebné dve kefy.
Špecifikácie
Technické údaje
|Dĺžka kefy (mm)
|508
|Stupeň tvrdosti
|Stredne tvrdá
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,7
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|1,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|515 x 100 x 100