Valcová kefa, čierna, 20", CV 60/2 RS

Mäkká valcová kefa s dĺžkou 508 mm a čiernymi štandardnými polyamidovými štetinami pre všetky stojaté kefové vysávače CV 60/2 RS od spoločnosti Kärcher.

Valcová kefa 508 mm pre všetky stojaté kefové vysávače CV 60/2 RS. Valec je vybavený mäkkými, čiernymi 29 mm plastovými štetinami. Priemer štetín: 0,30 mm. Vezmite prosím do úvahy, že na čistenie sú potrebné dve kefy.

Špecifikácie

Technické údaje

Dĺžka kefy (mm) 508
Stupeň tvrdosti Stredne tvrdá
Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,7
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 1,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 515 x 100 x 100