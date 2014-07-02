Valcová kefa, dlhý-krátky vlas, 350 mm, S krátkym a dlhým vlasom, Oranžová, 350 mm
Valcová kefa, dlhý - krátky vlas, stredne tvrdá, oranžová. Dĺžka: 350 mm. S hviezdicovým unášačom odolným voči opotrebeniu. Na čistenie silne štruktúrovaných podláh a pri hlbších škárach. Štetiny: Polyamid, hrúbka 0,6 mm, dĺžka 15-20 mm.
Valcová kefa (dlhý-krátky vlas, stredne tvrdá, oranžová) s neopotrebiteľným hviezdicovým unášačom a rôzne dlhými štetinami má dĺžku 350 mm. Hodí sa na čistenie silne štruktúrovaných podláh a pri hlbších škárach. Štetiny: Polyamid, hrúbka 0,6 mm, dĺžka 15-20 mm.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Oranžová
|Dĺžka (mm)
|350
|Typ kefy
|S krátkym a dlhým vlasom
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,9