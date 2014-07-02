Valcová kefa kompl. Biela, 300 mm, Mäkký, Biela, 300 mm
Valcová kefa, mäkká, biela. Dĺžka: 300 mm. S hviezdicovým unášačom odolným voči opotrebeniu. Na čistenie citlivých podláh a na leštenie. Štetiny: Polyamid, hrúbka 0,15 mm, dĺžka 11,5 mm.
Valcová kefa (mäkká, biela) s neopotrebiteľným hviezdicovým unášačom má dĺžku 300 mm. Hodí sa na čistenie citlivých podláh a na leštenie. Štetiny: Polyamid, hrúbka 0,15 mm, dĺžka 11,5 mm.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Biela
|Dĺžka (mm)
|300
|Stupeň tvrdosti
|Mäkký
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,3