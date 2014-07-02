Valcová kefa kompl. Biela, 300 mm, Mäkký, Biela, 300 mm

Valcová kefa, mäkká, biela. Dĺžka: 300 mm. S hviezdicovým unášačom odolným voči opotrebeniu. Na čistenie citlivých podláh a na leštenie. Štetiny: Polyamid, hrúbka 0,15 mm, dĺžka 11,5 mm.

Valcová kefa (mäkká, biela) s neopotrebiteľným hviezdicovým unášačom má dĺžku 300 mm. Hodí sa na čistenie citlivých podláh a na leštenie. Štetiny: Polyamid, hrúbka 0,15 mm, dĺžka 11,5 mm.

Špecifikácie

Technické údaje

Farba Biela
Dĺžka (mm) 300
Stupeň tvrdosti Mäkký
Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,3