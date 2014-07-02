Valcová kefa, stredná, 1118 mm, Stredná, Červená, 1118 mm

1118 mm dlhá, stredne tvrdá valcová kefa v červenom vyhotovení. S hviezdicovým unášačom odolným voči opotrebeniu. Pre všetky bežné druhy čistenia. Štetiny z polyamidu: hrúbka 0,5 mm, dĺžka 22,5 mm.

Stredne tvrdá valcová kefa v červenom vyhotovení je vybavená neopotrebiteľným hviezdicovým unášačom a ponúka celkovú dĺžku 1118 mm. Štetiny z polypropylénu sú hrubé 0,5 mm a dlhé 22,5 mm. Kefa sa hodí na každý bežný druh čistenia a môže sa používať aj na citlivé podlahy.

Špecifikácie

Technické údaje

Farba Červená
Dĺžka (mm) 1118
Stupeň tvrdosti Stredná
Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 5,7