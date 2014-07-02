Valcová kefa, stredná, 350 mm, Stredná, Červená, 350 mm
Valcová kefa, stredne tvrdá, červená. Dĺžka: 350 mm. S hviezdicovým unášačom odolným voči opotrebeniu. Pre všetky bežné druhy čistenia. Štetiny: Polypropylén, hrúbka 0,4 mm, dĺžka 20 mm.
Valcová kefa (stredne tvrdá, červená) s neopotrebiteľným hviezdicovým unášačom má dĺžku 350 mm. Hodí sa na každý bežný druh čistenia, aj na citlivé podlahy. Štetiny: Polypropylén, hrúbka 0,4 mm, dĺžka 20 mm.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Červená
|Dĺžka (mm)
|350
|Stupeň tvrdosti
|Stredná
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,8