Valcová kefa, stredná, 350 mm, Stredná, Červená, 350 mm

Valcová kefa, stredne tvrdá, červená. Dĺžka: 350 mm. S hviezdicovým unášačom odolným voči opotrebeniu. Pre všetky bežné druhy čistenia. Štetiny: Polypropylén, hrúbka 0,4 mm, dĺžka 20 mm.

Valcová kefa (stredne tvrdá, červená) s neopotrebiteľným hviezdicovým unášačom má dĺžku 350 mm. Hodí sa na každý bežný druh čistenia, aj na citlivé podlahy. Štetiny: Polypropylén, hrúbka 0,4 mm, dĺžka 20 mm.

Špecifikácie

Technické údaje

Farba Červená
Dĺžka (mm) 350
Stupeň tvrdosti Stredná
Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,8