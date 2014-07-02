Valcová kefa, stredná, červená, 300 mm, Stredná, Červená, 300 mm
Valcová kefa, stredná, červená. Dĺžka 300 mm. S hviezdicovitým unášačom odolným voči opotrebeniu. Pre všetky podlahy. Štetiny: polypropylén, hrúbka 0,2 mm, dĺžka 11,5 mm.
Valcová kefa, stredná, červená. Dĺžka 300 mm. S hviezdicovitým unášačom odolným voči opotrebeniu. Pre všetky podlahy. Štetiny: polypropylén, s hrúbkou 0,2 mm, dĺžkou 11,5 mm.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Červená
|Dĺžka (mm)
|300
|Stupeň tvrdosti
|Stredná
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,3