Valcová kefa, stredná, červená, 300 mm, Stredná, Červená, 300 mm

Valcová kefa, stredná, červená. Dĺžka 300 mm. S hviezdicovitým unášačom odolným voči opotrebeniu. Pre všetky podlahy. Štetiny: polypropylén, hrúbka 0,2 mm, dĺžka 11,5 mm.

Valcová kefa, stredná, červená. Dĺžka 300 mm. S hviezdicovitým unášačom odolným voči opotrebeniu. Pre všetky podlahy. Štetiny: polypropylén, s hrúbkou 0,2 mm, dĺžkou 11,5 mm.

Špecifikácie

Technické údaje

Farba Červená
Dĺžka (mm) 300
Stupeň tvrdosti Stredná
Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,3