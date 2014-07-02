Valcová kefa, tvrdá, zelená vhodná pre BR 65, Tvrdá, Zelená, 638 mm
Na silne znečistené podlahy a na základné čistenie. Hodí sa pre BR 65.
Valcová kefa (tvrdá, zelená) s neopotrebiteľným hviezdicovým unášačom má dĺžku 638 mm. Hodí sa na čistenie silne znečistených podláh a na základné čistenie. Štetiny: Polyamid s karbidom kremičitým, hrúbka 0,6 mm, dĺžka 20 mm. Vhodná pre hlavu BR 65.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Zelená
|Dĺžka (mm)
|638
|Stupeň tvrdosti
|Tvrdá
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|2,3