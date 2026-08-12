Valcové kefy na drevené plochy pre PCL 6
Valcovými kefami pre PCL 6 je možné nečistoty z vonkajších priestorov odstrániť rovnomerne a bez zanechania stôp. Drevené povrchy a WPC podlahové krytiny budú opäť vyzerať ako nové.
Podlahy na terase by sa mali pravidelne a primerane čistiť, aby boli bez nečistôt súvisiacich s počasím. S valcovými kefami navrhnutými špeciálne pre drevené povrchy a podlahové krytiny WPC je možné nečistoty z vonkajších priestorov odstraňovať mimoriadne rovnomerne a dôkladne. Štyri valcové kefy v súprave sa dajú ľahko vymeniť a môžu nahradiť kefy, ktoré sú súčasťou balenia pre čistič terás PCL 6.
Vlastnosti a výhody
Dôkladné a rovnomerné čistenie drevených povrchov a podlahových krytín WPC vo vonkajších priestoroch s dobrým plošným výkonom
Materiál štetín špeciálne prispôsobený čisteniu
Optimalizovaný profil kefy na čistenie drevených povrchov a podlahových krytín WPC
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,2
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|1,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|134 x 100 x 100
Oblasti využitia
- Terasa
- Balkón
- Drevené povrchy
- Zelený lišajník
- Mach