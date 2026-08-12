Valcové kefy na drevené plochy pre PCL 6

Valcovými kefami pre PCL 6 je možné nečistoty z vonkajších priestorov odstrániť rovnomerne a bez zanechania stôp. Drevené povrchy a WPC podlahové krytiny budú opäť vyzerať ako nové.

Podlahy na terase by sa mali pravidelne a primerane čistiť, aby boli bez nečistôt súvisiacich s počasím. S valcovými kefami navrhnutými špeciálne pre drevené povrchy a podlahové krytiny WPC je možné nečistoty z vonkajších priestorov odstraňovať mimoriadne rovnomerne a dôkladne. Štyri valcové kefy v súprave sa dajú ľahko vymeniť a môžu nahradiť kefy, ktoré sú súčasťou balenia pre čistič terás PCL 6.

Vlastnosti a výhody
Dôkladné a rovnomerné čistenie drevených povrchov a podlahových krytín WPC vo vonkajších priestoroch s dobrým plošným výkonom
Materiál štetín špeciálne prispôsobený čisteniu
Optimalizovaný profil kefy na čistenie drevených povrchov a podlahových krytín WPC
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,2
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 1,2
Rozmery (d x š x v) (mm) 134 x 100 x 100
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Terasa
  • Balkón
  • Drevené povrchy
  • Zelený lišajník
  • Mach