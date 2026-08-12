Valcové kefy na kamenné plochy pre PCL 6
Sada štyroch valcových kief na rýchle čistenie hladkých kamenných dlaždíc vo vonkajších priestoroch pomocou čističa terás PCL 6.
Váš dokonalý partner na čistenie terasy: štvordielna sada valcových kief je dostupná ako príslušenstvo pre PCL 6 a je ideálna na dôkladné, ale šetrné čistenie hladkých a jemne pórovitých kamenných dlaždíc a platní. Nečistoty, ako sú organické rastliny alebo mach, sa odstránia bez námahy. Valcové kefy sa dajú ľahko vymeniť bez použitia náradia. Nie sú vhodné na zámkovú dlažbu, dlažbu v tvare „psia kosť“, asfalt a vymývaný betón.
Vlastnosti a výhody
Rovnomerné a dôkladné čistenie hladkých kamenných dlaždíc a dosiek s jemnými pórmi vo vonkajších priestoroch
Materiál štetín špeciálne prispôsobený čisteniu
- Nie je vhodné na zámkovú dlažbu, dlažbu v tvare „psia kost“, asfalt a vymývaný betón.
Dobrý plošný výkon a optimalizovaný profil kefy na čistenie hladkých kamenných dlaždíc a dosiek s jemnými pórmi
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,2
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|1,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|134 x 100 x 100
Oblasti využitia
- Terasy (hladké a jemnoporézne kamenné dlaždice a dosky)
- Balkóny (hladké a jemnoporézne kamenné dlaždice a dosky)
- Mach