Valcové kefy na kamenné plochy pre PCL 6

Sada štyroch valcových kief na rýchle čistenie hladkých kamenných dlaždíc vo vonkajších priestoroch pomocou čističa terás PCL 6.

Váš dokonalý partner na čistenie terasy: štvordielna sada valcových kief je dostupná ako príslušenstvo pre PCL 6 a je ideálna na dôkladné, ale šetrné čistenie hladkých a jemne pórovitých kamenných dlaždíc a platní. Nečistoty, ako sú organické rastliny alebo mach, sa odstránia bez námahy. Valcové kefy sa dajú ľahko vymeniť bez použitia náradia. Nie sú vhodné na zámkovú dlažbu, dlažbu v tvare „psia kosť“, asfalt a vymývaný betón.

Vlastnosti a výhody
Rovnomerné a dôkladné čistenie hladkých kamenných dlaždíc a dosiek s jemnými pórmi vo vonkajších priestoroch
Materiál štetín špeciálne prispôsobený čisteniu
  • Nie je vhodné na zámkovú dlažbu, dlažbu v tvare „psia kost“, asfalt a vymývaný betón.
Dobrý plošný výkon a optimalizovaný profil kefy na čistenie hladkých kamenných dlaždíc a dosiek s jemnými pórmi
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,2
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 1,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 134 x 100 x 100
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Terasy (hladké a jemnoporézne kamenné dlaždice a dosky)
  • Balkóny (hladké a jemnoporézne kamenné dlaždice a dosky)
  • Mach