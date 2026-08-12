Valec na kameň pre FCV 4

Čistenie necitlivých tvrdých podláh a znečistených štrbín nemôže byť jednoduchšie: s valcom na kameň Pure!Roll® pre čistič tvrdých podláh FCV 4 nemajú odolné škvrny šancu.

Valec na kameň je perfektným doplnkom na dôkladné čistenie necitlivých tvrdých podláh, ako je kameň alebo keramika (hoci nie je vhodný na chúlostivé podlahy z prírodného kameňa, ako je mramor alebo terakota). Kompatibilný s čističom tvrdých podláh FCV 4. Vďaka integrovaným štetinám valec na kameň bez námahy odstraňuje odolné nečistoty a dokonca aj škáry a nerovné povrchy rozžiari. Naše valce Pure!Roll® sú vhodné na pranie v práčke do 60 °C.

Vlastnosti a výhody
Pure!Roll® s vysokokvalitným mikrovláknom
  • Optimálne uvoľňovanie a vynikajúce zbieranie špiny pre dôkladné výsledky čistenia na všetkých tvrdých plochách.
  • Možné prať v práčke pri 60 ℃. Nepoužívajte aviváž.
Integrované štetiny
  • Na ľahké odstránenie odolných nečistôt.
  • Dokonca aj škáry a nerovné podlahy opäť zažiaria čistotou.
Špecifikácie

Technické údaje

Hmotnosť (kg) 0,2
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,3
Rozmery (d x š x v) (mm) 254 x 77 x 60
Oblasti využitia
  • Kamenné podlahy
  • Priľnuté nečistoty
  • Škáry dlaždíc