Valec na kameň pre KFL 1, FCV 2, FCV 3
Jednoduché čistenie necitlivých tvrdých podláh a špinavých štrbín. S valcom na kameň pre čističe tvrdých podláh KFL 1, FCV 2 a FCV 3 nemajú odolné škvrny šancu.
Valec na kamenné podlahy je dokonalým doplnkom na hĺbkové čistenie necitlivých tvrdých podláh, ako je kameň alebo keramika (nie je však vhodný na citlivé podlahy z prírodného kameňa, ako je mramor alebo terakota). Kompatibilné s čističmi tvrdých podláh KFL 1, FCV 2 a FCV 3. Vďaka integrovaným štetinám valec na kameň bez námahy odstráni odolné nečistoty a dokonca opäť rozžiari štrbiny a nerovné povrchy.
Vlastnosti a výhody
Kvalitné mikrovlákno
- Optimálne uvoľňovanie a vynikajúce zbieranie špiny pre perfektné výsledky čistenia.
Integrované štetiny
- Na ľahké odstránenie odolných nečistôt.
- Dokonca aj škáry a nerovné podlahy opäť zažiaria čistotou.
Špecifikácie
Technické údaje
|Hmotnosť (kg)
|0,2
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,3
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|246 x 136 x 56
Oblasti využitia
- Kamenné podlahy
- Priľnuté nečistoty
- Škáry dlaždíc