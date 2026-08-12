Valec na kameň pre KFL 1, FCV 2, FCV 3

Jednoduché čistenie necitlivých tvrdých podláh a špinavých štrbín. S valcom na kameň pre čističe tvrdých podláh KFL 1, FCV 2 a FCV 3 nemajú odolné škvrny šancu.

Valec na kamenné podlahy je dokonalým doplnkom na hĺbkové čistenie necitlivých tvrdých podláh, ako je kameň alebo keramika (nie je však vhodný na citlivé podlahy z prírodného kameňa, ako je mramor alebo terakota). Kompatibilné s čističmi tvrdých podláh KFL 1, FCV 2 a FCV 3. Vďaka integrovaným štetinám valec na kameň bez námahy odstráni odolné nečistoty a dokonca opäť rozžiari štrbiny a nerovné povrchy.

Vlastnosti a výhody
Kvalitné mikrovlákno
  • Optimálne uvoľňovanie a vynikajúce zbieranie špiny pre perfektné výsledky čistenia.
Integrované štetiny
  • Na ľahké odstránenie odolných nečistôt.
  • Dokonca aj škáry a nerovné podlahy opäť zažiaria čistotou.
Špecifikácie

Technické údaje

Hmotnosť (kg) 0,2
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,3
Rozmery (d x š x v) (mm) 246 x 136 x 56
Oblasti využitia
  • Kamenné podlahy
  • Priľnuté nečistoty
  • Škáry dlaždíc