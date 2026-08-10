Valec na kamené podlahy FC 2-4
Čistenie necitlivých tvrdých podláh a špinavých štrbín nemôže byť jednoduchšie: S valcom na kameň pre čistič podláh FC 2-4 nemajú odolné škvrny šancu. Valce sú prateľné v práčke do 60 °C.
Valec na kamenné podlahy pre čističe FC 2-4 je dokonalým doplnkom na hĺbkové čistenie nejemných tvrdých podláh, ako je kameň alebo keramika (aj keď nie je vhodný pre jemné podlahy z prírodného kameňa, ako je mramor alebo terakota). Kompatibilný s čističom podláh FC 2-4. Vďaka integrovaným štetinám valec na kameň ľahko odstraňuje odolné nečistoty a dokonca opäť rozžiari štrbiny, spoje a nerovné povrchy. Vhodné na pranie v práčke do 60 °C.
Vlastnosti a výhody
Kvalitné mikrovlákno
- Optimálne uvoľňovanie a vynikajúce zbieranie špiny pre perfektné výsledky čistenia.
- Možné prať v práčke pri 60 ℃. Nepoužívajte aviváž.
Integrované štetiny
- Na ľahké odstránenie odolných nečistôt.
- Dokonca aj škáry a nerovné podlahy opäť zažiaria čistotou.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Biela
|Hmotnosť (kg)
|0,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|180 x 60 x 60
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
- Kamenné podlahy
- Priľnuté nečistoty
- Škáry dlaždíc