, Veľmi mäkká, Biela, 400 mm
Valcová kefa, veľmi mäkká, biela. Dĺžka: 400 mm. S hviezdicovým unášačom odolným voči opotrebeniu. Na čistenie citlivých podláh a na leštenie. Štetiny: Polyamid, hrúbka 0,3 mm, dĺžka 20 mm.
Valcová kefa (veľmi mäkká, biela) s neopotrebiteľným hviezdicovým unášačom má dĺžku 400 mm. Hodí sa na čistenie citlivých podláh a na leštenie. Štetiny: Polyamid, hrúbka 0,3 mm, dĺžka 20 mm.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Biela
|Dĺžka (mm)
|400
|Stupeň tvrdosti
|Veľmi mäkká
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|1