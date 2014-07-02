, Veľmi mäkká, Biela, 400 mm

Valcová kefa, veľmi mäkká, biela. Dĺžka: 400 mm. S hviezdicovým unášačom odolným voči opotrebeniu. Na čistenie citlivých podláh a na leštenie. Štetiny: Polyamid, hrúbka 0,3 mm, dĺžka 20 mm.

Valcová kefa (veľmi mäkká, biela) s neopotrebiteľným hviezdicovým unášačom má dĺžku 400 mm. Hodí sa na čistenie citlivých podláh a na leštenie. Štetiny: Polyamid, hrúbka 0,3 mm, dĺžka 20 mm.

Špecifikácie

Technické údaje

Farba Biela
Dĺžka (mm) 400
Stupeň tvrdosti Veľmi mäkká
Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 1