Ventil zvyškového tlaku
Na zvýšenie čistiaceho výkonu pomocou tryskacích systémov suchého ľadu: Špeciálny adaptér na otváranie ventilu zvyškového tlaku (RPV) fliaš CO2.
Tento špeciálny adaptér umožňuje intenzívne čistenie pomocou tryskacích systémov suchého ľadu Kärcher v procese Liquid-to-Pellet aj pri použití fliaš CO2. Zatiaľ čo zvyškové tlakové ventily obmedzujú množstvo CO2 a sú schopné znížiť čistiaci výkon, adaptér zaisťuje, že do stroja neustále prúdi potrebné množstvo CO2. Pritom je možné zvýšiť čistiaci výkon.
Špecifikácie
Technické údaje
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,5
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