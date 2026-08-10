Vodiaca lišta CNS 18-30

Perfektná kompatibilita s akumulátorovou reťazovou pílou CNS 18-30 od spoločnosti Kärcher: Vodiaca lišta sa veľmi ľahko vymieňa a pomáha dosahovať najlepšie možné výsledky kosenia.

Vodiaca lišta CNS 18-30 je ideálnou doplnkovou súčasťou akumulátorovej reťazovej píly CNS 18-30 a prináša so sebou mnoho výhod. Lišta sa rýchlo a ľahko vymení a je navrhnutá tak, aby bola ultra robustná a dlhotrvajúca. Pri použití v kombinácii s reťazou ponúka vodiaca lišta maximálnu bezpečnosť vďaka nízkemu efektu spätného nárazu, čo umožňuje používateľom pracovať úplne bezpečne a pod kontrolou a tiež poskytuje najlepší možný rezný výkon v širokej škále aplikácií. Vodiaca lišta CNS 18-30 je ideálnou voľbou pre každého, kto potrebuje spoľahlivú a výkonnú reťazovú pílu Kärcher pre práce okolo záhrady.

Vlastnosti a výhody
Prémiová vodiaca lišta
  • Pre optimálny rezný výkon.
Výmena pílového listu bez použitia náradia
  • Rýchla a jednoduchá výmena pílového kotúča bez potreby náradia.
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Čierna
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,3
Rozmery (d x š x v) (mm) 353 x 51
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Stromy
  • Vetvy stromov
  • Palivové drevo