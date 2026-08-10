Vodiaca lišta CNS 36-35
Perfektná kompatibilita s akumulátorovou reťazovou pílou CNS 36-35 od spoločnosti Kärcher: Vodiaca lišta sa veľmi ľahko vymieňa a pomáha dosahovať najlepšie možné výsledky rezania.
Vodiaca lišta CNS 36-35 je ideálnym príslušenstvom pre akumulátorovú reťazovú pílu CNS 36-35 a prináša so sebou mnoho výhod. Lišta sa rýchlo a ľahko vymieňa a je navrhnutá tak, aby bola ultra robustná a mala dlhú životnosť. V kombinácii s reťazou ponúka vodiaca lišta maximálnu bezpečnosť vďaka nízkemu efektu spätného rázu, čo umožňuje používateľom pracovať úplne bezpečne a kontrolovane a tiež poskytuje najlepší možný rezný výkon v širokej škále aplikácií. Vodiaca lišta CNS 36-35 je ideálnou voľbou pre každého, kto potrebuje spoľahlivú a výkonnú reťazovú pílu Kärcher na prácu v záhrade.
Vlastnosti a výhody
Prémiová vodiaca lišta
- Pre optimálny rezný výkon.
Výmena pílového listu bez použitia náradia
- Rýchla a jednoduchá výmena pílového kotúča bez potreby náradia.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,5
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|415 x 54
Oblasti využitia
- Stromy
- Vetvy stromov
- Palivové drevo