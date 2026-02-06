Voľne stojaca parkovacia stanica
Pohodlné úložné riešenie pre zariadenie a príslušenstvo: voľne stojaca parkovacia stanica je kompatibilná so všetkými modelmi vysávačov VC 6 Cordless ourFamily a VC 7 Cordless yourMax.
Všetky modely VC 6 Cordless ourFamily a VC 7 Cordless yourMax je možné uložiť na voľne stojacu parkovaciu stanicu, aby sa ušetrilo miesto a zabránilo sa ich pádu. Montáž na stenu nie je potrebná. Okrem toho, že drží akumulátorový vysávač na mieste, má tiež priestor na príslušenstvo. Takže sú vždy úhľadné a upratané a vždy rýchlo po ruke. Nabíjačku batérií vysávača je možné pripojiť aj k parkovacej stanici – batéria sa tak automaticky nabíja, keď je zariadenie zaparkované. Na použitie voľne stojacej parkovacej stanice je potrebný prídavný nástenný držiak, ktorý je súčasťou modelov VC 6 Cordless ourFamily a VC 7 Cordless yourMax. Toto je pripojené k parkovacej stanici. Rozsah dodávky parkovacej stanice nezahŕňa prídavný nástenný držiak.
Vlastnosti a výhody
Zabudovaná funkcia nabíjania
- Nabíjačku akumulátorového vysávača je možné integrovať do parkovacej stanice.
- Batéria vysávača sa automaticky nabíja na parkovacej stanici.
- Vysávač je kedykoľvek pripravený na použitie.
Optimálne uskladnenie zariadenia a príslušenstva bez nutnosti montáže parkovacej stanice na stenu
- Priestorovo úsporné, bezpečné a flexibilné úložisko.
- Príslušenstvo k akumulátorovému vysávaču je možné jednoducho pripevniť na voľne stojacu parkovaciu stanicu.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|2,9
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|4,5
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|324 x 303 x 938