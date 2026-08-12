Vozík na vodu WT 12 l
12-litrový vozík na vodu dokonalým doplnkom k batériovému strednotlakovému čističu OC 6-18, ktorý je k dispozícii samostatne.
Nemáte vodovodnú prípojku? Bez problémov! 12-litrový vozík na vodu WT zaisťuje, že voda je vždy k dispozícii všade tam, kde je potrebné čistenie – vonku na lesnom parkovisku po jazde na horskom bicykli alebo jednoducho upratovanie okolo domu bez nutnosti pripojenia na prívod vody. Vďaka konštrukcii vozíka s veľkými kolesami a výsuvnou teleskopickou rukoväťou je vozík na vodu dokonalým doplnkom k batériovému strednotlakovému čističu OC 6-18, ktorý je k dispozícii samostatne. Vďaka prenosnej základni vozíka na vodu je cesta z bodu A do bodu B pohodlná a ergonomická. Vozík na vodu je možné naplniť doma a potom prepraviť v aute. Vďaka skrutkovaciemu uzáveru sa netreba obávať únikov vody.
Vlastnosti a výhody
Sebestačné a mobilné čistenie
- 12-litrový vozík na vodu na čistenie kedykoľvek a kdekoľvek, dokonca aj bez prípojky vody.
- Jedna nádrž stačí na čistenie troch až piatich silne znečistených bicyklov alebo niekoľkých veľkých predmetov, ako sú záhradné stoličky a kempingové stoličky.
- Nádrž na vodu je možné pohodlne naplniť doma. Nepriepustná konštrukcia vďaka skrutkovaciemu uzáveru.
Ultra prenosný s veľkými kolieskami a ergonomickou výškou rukoväte
- Vďaka veľkým kolesám je pohyb z bodu A do bodu B bezpečný a pohodlný, či už na nerovnom teréne a záhradných chodníkoch, alebo po schodoch a terasách.
- Hliníkovú teleskopickú rukoväť možno vytiahnuť pre jednoduchú prepravu a potom zasunúť späť, aby sa ušetrilo miesto pri skladovaní.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť (kg)
|3,3
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|4,3
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|306 x 322 x 586