Vozík na vodu WT 12 l

12-litrový vozík na vodu dokonalým doplnkom k batériovému strednotlakovému čističu OC 6-18, ktorý je k dispozícii samostatne.

Nemáte vodovodnú prípojku? Bez problémov! 12-litrový vozík na vodu WT zaisťuje, že voda je vždy k dispozícii všade tam, kde je potrebné čistenie – vonku na lesnom parkovisku po jazde na horskom bicykli alebo jednoducho upratovanie okolo domu bez nutnosti pripojenia na prívod vody. Vďaka konštrukcii vozíka s veľkými kolesami a výsuvnou teleskopickou rukoväťou je vozík na vodu dokonalým doplnkom k batériovému strednotlakovému čističu OC 6-18, ktorý je k dispozícii samostatne. Vďaka prenosnej základni vozíka na vodu je cesta z bodu A do bodu B pohodlná a ergonomická. Vozík na vodu je možné naplniť doma a potom prepraviť v aute. Vďaka skrutkovaciemu uzáveru sa netreba obávať únikov vody.

Vlastnosti a výhody
Sebestačné a mobilné čistenie
  • 12-litrový vozík na vodu na čistenie kedykoľvek a kdekoľvek, dokonca aj bez prípojky vody.
  • Jedna nádrž stačí na čistenie troch až piatich silne znečistených bicyklov alebo niekoľkých veľkých predmetov, ako sú záhradné stoličky a kempingové stoličky.
  • Nádrž na vodu je možné pohodlne naplniť doma. Nepriepustná konštrukcia vďaka skrutkovaciemu uzáveru.
Ultra prenosný s veľkými kolieskami a ergonomickou výškou rukoväte
  • Vďaka veľkým kolesám je pohyb z bodu A do bodu B bezpečný a pohodlný, či už na nerovnom teréne a záhradných chodníkoch, alebo po schodoch a terasách.
  • Hliníkovú teleskopickú rukoväť možno vytiahnuť pre jednoduchú prepravu a potom zasunúť späť, aby sa ušetrilo miesto pri skladovaní.
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Antracitová
Hmotnosť (kg) 3,3
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 4,3
Rozmery (d x š x v) (mm) 306 x 322 x 586