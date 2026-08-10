Všestranná sada podlahových utierok EasyFix
Všestranná súprava utierok na čistenie podláh EasyFix - ideálna na akékoľvek nečistoty a na akúkoľvek podlahu, od citlivých, utesnených podláh až po odolné nečistoty na dlaždiciach.
Všestranná súprava na čistenie podláh EasyFix obsahuje tri rôzne utierky na hygienické čistenie podláh parným čističom. Citlivá tkanina má zníženú priepustnosť pary - ideálna pre citlivé, utesnené podlahy. Ultraabrazívna tkanina má vyšší podiel abrazívnych vlákien pre obzvlášť jednoduché odstránenie odolných nečistôt. Abrazívna tkanina podporuje odstraňovanie nečistôt abrazívnymi vláknami a ponúka vynikajúci zber nečistôt s ďalšími mäkkými textilnými časťami, napríklad pri utieraní po vyčistení abrazívnou utierkou. Vďaka systému suchého zipsu je možné utierky ľahko a rýchlo pripevniť k podlahovej hubici parného čističa: jednoducho zatlačte utierku na čistenie podlahy na podlahovú hubicu EasyFix a máte hotovo. Počas práce zostáva tkanina bezpečne na mieste. Po vyčistení je možné použitú utierku vybrať z podlahovej hubice EasyFix bez kontaktu s nečistotami: jednoducho stúpte nohou na pútko na utierke a vytiahnite podlahovú hubicu nahor a preč od nej.
Vlastnosti a výhody
Vysoko kvalitná zmes vlákien
- Optimálne uvoľňovanie a vynikajúce zbieranie špiny pre dôkladné výsledky čistenia na všetkých tvrdých plochách.
- Možné prať v práčke pri 60 ℃. Nepoužívajte aviváž.
Pohodlný systém so suchým zipsom
- Jednoduché pripevnenie podlahovej utierky k podlahovej hubici pritlačením.
- Utierka sa pri čistení nezošmykuje.
Pútko na jednoduché odstránenie utierky
- Pri výmene utierky nedochádza ku kontaktu so špinou: jednoducho pristúpte nohou pútko a podlahovú hubicu odtiahnite smerom nahor.
- Oblasť použitia (napr. oddelenie kuchyne a kúpeľne) sa dá nastaviť nožným spínačom na hubici.
Utierka na podlahu prečnieva z každej strany podlahovej hubice
- Na jednoduché čistenie kútov, okrajov a iných ťažko prístupných miest.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Biela
|Hmotnosť (kg)
|0,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|345 x 115 x 10
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
- Kamenné podlahy
- Tvrdé podlahy
- Obkladačky