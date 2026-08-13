Výkonná plochá tryska, krátka L2P, 3 mm
Krátka plochá tryska na použitie so systémami na čistenie suchým ľadom od Kärcher je vhodná na odstraňovanie odolných nečistôt na ťažko prístupných miestach. Systém rýchlej výmeny.
Výkonná, robustná plochá tryska vyrobená z hliníka a nehrdzavejúcej ocele môže byť vďaka svojej krátkej konštrukcii použitá prakticky kdekoľvek na čistenie, napr. v priemyselných systémoch, vstrekovacích formách alebo žacích robotoch. Nielenže ľahko odstraňuje ťažké nečistoty, ale zaujme aj v úzkych priestoroch, ktoré sú ťažko prístupné, napríklad v motorových priestoroch. Otočná tryska pištole tiež umožňuje cielené, abrazívne tryskanie suchým ľadom v oblastiach a objektoch so zložitou geometriou z rôznych materiálov. Vybavená systémom rýchlej výmeny – pre rýchlu, jednoduchú a pohodlnú manipuláciu.
Vlastnosti a výhody
Krátka, ľahko použiteľná plochá tryska
- Vysoký výkon má za následok tiež ľahké odstránenie extrémne odolných usadenín.
- Veľmi nízka spotreba stlačeného vzduchu a CO2.
Systém rýchlej výmeny
- Extrémne ľahké ovládanie a variabilné nastavenie.
Robustný dizajn s dlhou životnosťou
- Vysoko kvalitné prevedenie z nehrdzavejúcej ocele a hliníka.
Špecifikácie
Technické údaje
|Hmotnosť (kg)
|0,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|97 x 22 x 22
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Oblasti využitia
- Čistenie odlievacích foriem a nástrojov.
- Na čistenie strojov, komponentov motora, foriem a tesniacich plôch
- Na odstraňovanie farby zo strojových komponentov.
- Na čistenie záhradného náradia a robotických kosačiek na trávu