Výmenný nadstavec Car&Bike pre WB 130
Dokonalé čistenie áut a motoriek: Vymeniteľný nástavec z mikrovlákna Car & Bike pre rotačnú umývaciu kefu WB 130.
Inovatívny nástavec umývacej kefy vyrobený z mäkkého mikrovlákna je pripevnený ku kefovému kotúču suchým zipsom a možno ho prať samostatne v práčke pri teplote do 60 °C. Vymeniteľný nástavec Car & Bike pre rotačnú umývaciu kefu WB 130 je vhodný najmä na šetrné čistenie áut a motocyklov.
Vlastnosti a výhody
Inovačný nadstavec z mikrovlákna so suchým zipsom
- Pranie v práčke pri max. 60 °C.
- Nástavec je rýchlo a bez veľkej námahy opäť pripravený na použitie.
Obzvlášť šetrné čistenie
- Ideálny na čistenie chúlostivých povrchov, ako je napríklad lak.
Príslušenstvo na objednávku
- Viac univerzálnosti pre rotačnú umývaciu kefu WB 130.
Špecifikácie
Technické údaje
|Zloženie textilných vlákien
|75 % Polyester, 25 % Polyamid
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|119 x 119 x 52
Oblasti využitia
- Autá
- Na čistenie motocyklov a skútrov