Výmenný nadstavec Car&Bike pre WB 130

Dokonalé čistenie áut a motoriek: Vymeniteľný nástavec z mikrovlákna Car & Bike pre rotačnú umývaciu kefu WB 130.

Inovatívny nástavec umývacej kefy vyrobený z mäkkého mikrovlákna je pripevnený ku kefovému kotúču suchým zipsom a možno ho prať samostatne v práčke pri teplote do 60 °C. Vymeniteľný nástavec Car & Bike pre rotačnú umývaciu kefu WB 130 je vhodný najmä na šetrné čistenie áut a motocyklov.

Vlastnosti a výhody
Inovačný nadstavec z mikrovlákna so suchým zipsom
  • Pranie v práčke pri max. 60 °C.
  • Nástavec je rýchlo a bez veľkej námahy opäť pripravený na použitie.
Obzvlášť šetrné čistenie
  • Ideálny na čistenie chúlostivých povrchov, ako je napríklad lak.
Príslušenstvo na objednávku
  • Viac univerzálnosti pre rotačnú umývaciu kefu WB 130.
Špecifikácie

Technické údaje

Zloženie textilných vlákien 75 % Polyester, 25 % Polyamid
Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 119 x 119 x 52
Oblasti využitia
  • Autá
  • Na čistenie motocyklov a skútrov