Výmenný nadstavec Home&Garden pre WB 130

Na dôkladné čistenie odolných povrchov v domácnosti: Vymeniteľný nástavec Home & Garden pre rotačnú umývaciu kefu WB 130.

Okamžite odstráni aj zažratú špinu: Čierne štetiny vymeniteľného nadstavca Dom a záhrada pre rotačnú umývaciu kefu WB 130 sú pevnejšie ako priehľadné štetiny vymeniteľného univerzálneho nadstavca. Ideálne na čistenie odolných povrchov, ako je kameň, kov alebo plast.

Vlastnosti a výhody
Čierne odolné štetiny
  • Jednoduché odstránenie odolných nečistôt.
Na plochy okolo domu
  • Ideálne na čistenie odolných povrchov, ako je kameň, kov a plast.
Príslušenstvo na objednávku
  • Viac univerzálnosti pre rotačnú umývaciu kefu WB 130.
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 113 x 113 x 46
Oblasti využitia
  • Garážové brány
  • Prístrešky (napr. prístrešky pre autá)
  • Žalúzie/rolety