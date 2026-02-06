Výmenný nadstavec Home&Garden pre WB 130
Na dôkladné čistenie odolných povrchov v domácnosti: Vymeniteľný nástavec Home & Garden pre rotačnú umývaciu kefu WB 130.
Okamžite odstráni aj zažratú špinu: Čierne štetiny vymeniteľného nadstavca Dom a záhrada pre rotačnú umývaciu kefu WB 130 sú pevnejšie ako priehľadné štetiny vymeniteľného univerzálneho nadstavca. Ideálne na čistenie odolných povrchov, ako je kameň, kov alebo plast.
Vlastnosti a výhody
Čierne odolné štetiny
- Jednoduché odstránenie odolných nečistôt.
Na plochy okolo domu
- Ideálne na čistenie odolných povrchov, ako je kameň, kov a plast.
Príslušenstvo na objednávku
- Viac univerzálnosti pre rotačnú umývaciu kefu WB 130.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|113 x 113 x 46
Oblasti využitia
- Garážové brány
- Prístrešky (napr. prístrešky pre autá)
- Žalúzie/rolety