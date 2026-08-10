Vysokotlaková hadica, 10 m, ID 6, 300 bar, 2 x EASY!Lock

Vysokotlaková hadica (DN 6) vybavená systémom ANTI!Twist a na oboch koncoch novým ručným závitovým spojom EASY!Lock. Pre pracovný tlak do 300 bar. 10 m dlhá.

Špecifikácie

Technické údaje

Priemer ( ) ID 6
Teplota (°C) max. 155
Max. tlak (bar) 300
Dĺžka (m) 10
Pripájací závit 2 x EASY!Lock
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 2
Vysokotlaková hadica, 10 m, ID 6, 300 bar, 2 x EASY!Lock
Kompatibilné stroje