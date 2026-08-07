Vysokotlaková hadica, 10 m, ID 8, 315 bar, M22 x 1,5
Žiaruvzdorná vysokotlaková hadica (DN 8) s dĺžkou 10 m do 155 °C. Ideálne pre všetky vysokotlakové čističe radu Classic od Kärcher.
Desať metrov dlhá vysokotlaková hadica (DN 8) s robustnými mosadznými vsuvkami a obojstranným závitom M 22 × 1,5 na pripojenie k pištoli a stroju. Vhodné pre tlaky do 315 barov a všetky vysokotlakové čističe radu Classic od Kärcher – tiež teplovodné automaty.
Špecifikácie
Technické údaje
|Priemer ( )
|ID 8
|Teplota (°C)
|max. 155
|Max. tlak (bar)
|315
|Dĺžka (m)
|10
|Pripájací závit
|M22 x 1,5