Vysokotlaková hadica, 10 m, ID 8, AVS prípojka, 10 m, ID 8, 315 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-prípojka hadicového bubna

10 m vysokotlaková hadica (M 22 x 1,5) s ochranou proti zalomeniu. S patentovaným otočným AVS konektorom pištole a manuálnou spojkou. Ďalšie údaje: DN 8/155°C/315 bar.

10 m vysokotlaková hadica (M 22 x 1,5) s ochranou proti zalomeniu. S patentovaným otočným AVS konektorom pištole a manuálnou spojkou. Ďalšie údaje: DN 8/155°C/315 bar.

Špecifikácie

Technické údaje

Priemer ( ) ID 8
Teplota (°C) max. 155
Max. tlak (bar) 315
Dĺžka (m) 10
Pripájací závit 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-prípojka hadicového bubna
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 2,3