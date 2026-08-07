Vysokotlaková hadica, 15 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock

Vybavená inovačným ručným závitovým spojom EASY!Lock a vhodná pre tlak do 220 bar: 15 m dlhá vysokotlaková hadica (DN 10).

Špecifikácie

Technické údaje

Priemer ( ) ID 10
Teplota (°C) max. 155
Max. tlak (bar) 220
Dĺžka (m) 15
Pripájací závit 2 x EASY!Lock
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 4,2
Kompatibilné stroje