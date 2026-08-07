Vysokotlaková hadica, 15 m, ID 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock

Dimenzovaná pre pracovný tlak do 250 bar: Vysokotlaková hadica (DN 12) s dĺžkou 15 m. Na oboch koncoch má komfortný ručný závitový spoj EASY!Lock.

Priemer 12, max. teplota 155℃, max. tlak 250 bar

Špecifikácie

Technické údaje

Priemer ( ) ID 12
Teplota (°C) max. 155
Max. tlak (bar) 210
Dĺžka (m) 15
Pripájací závit 2 x EASY!Lock
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 5,6
Kompatibilné stroje
Vysokotlaková hadica, 15 m, ID 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock náhradný diel

Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher