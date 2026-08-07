Vysokotlaková hadica, 15 m, ID 6, 250 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-prípojka hadicového bubna

Vysokotlaková hadica (DN 6), 15 m dlhá, pre pracovný tlak do 250 bar. So systémom ANTI!Twist pre hadicové bubny s AVS prípojkou. 2. koniec je vybavený ručným závitovým spojom EASY!Lock.

Vysokotlaková hadica (DN 6), 15 m dlhá, pre pracovný tlak do 250 bar. So systémom ANTI!Twist pre hadicové bubny s AVS prípojkou. 2. koniec je vybavený ručným závitovým spojom EASY!Lock.

Špecifikácie

Technické údaje

Priemer ( ) ID 6
Teplota (°C) max. 155
Max. tlak (bar) 250
Dĺžka (m) 15
Pripájací závit 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-prípojka hadicového bubna
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 2,6
Vysokotlaková hadica, 15 m, ID 6, 250 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-prípojka hadicového bubna