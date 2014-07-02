Vysokotlaková hadica, 15 m, ID 8, 315 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-prípojka hadicového bubna

S patentovanou AVS prípojkou v pištoli (otočné uloženie) a ručným závitovým spojom. M 22 x 1,5 m s ochranou proti zalomeniu. Priemer 8, teplota 155°C, tlak 315 bar.

S patentovanou AVS prípojkou v pištoli (otočné uloženie) a ručným závitovým spojom. M 22 x 1,5 m s ochranou proti zalomeniu. Priemer 8, teplota 155°C, tlak 315 bar.

Špecifikácie

Technické údaje

Priemer ( ) ID 8
Teplota (°C) max. 155
Max. tlak (bar) 315
Dĺžka (m) 15
Pripájací závit 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-prípojka hadicového bubna
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 3,8