Vysokotlaková hadica, 15 m, ID 8, 315 bar
15 m dlhá vysokotlaková hadica, DN 8, so systémom ANTI!Twist a na oboch koncoch vybavená ručným závitovým spojom EASY!Lock šetriacim čas.
15 m dlhá vysokotlaková hadica, DN 8, so systémom ANTI!Twist a na oboch koncoch vybavená ručným závitovým spojom EASY!Lock šetriacim čas.
Špecifikácie
Technické údaje
|Priemer (mm)
|ID 8
|Teplota (°C)
|max. 155
|Max. tlak (bar)
|315
|Dĺžka (m)
|15
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|3,3
Kompatibilné stroje
- Hlava na čistenie nádrží HKF 30/14-E
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 St
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 St Gas
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 St
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 St
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/17-4CX
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/19-4 St H
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 SXA Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 St
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/25-4 SXA Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 13/18-4 SXA Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 13/18-4 St
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 17/12-4 St H
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 17/15-4 St
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/15 CX Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/17 CX Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/13 C Plus + FR Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15 MX Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15 MXA Plus *EU
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/16-4 MXA Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/14-4 MXA Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/16 MX Plus+FR Anniversary Edition
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/17 MXA Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 MXA Plus *EU
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 St
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 St H steel
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4St H