Vysokotlaková hadica, 15 m, ID 8, 315 bar

15 m dlhá vysokotlaková hadica, DN 8, so systémom ANTI!Twist a na oboch koncoch vybavená ručným závitovým spojom EASY!Lock šetriacim čas.

15 m dlhá vysokotlaková hadica, DN 8, so systémom ANTI!Twist a na oboch koncoch vybavená ručným závitovým spojom EASY!Lock šetriacim čas.

Špecifikácie

Technické údaje

Priemer (mm) ID 8
Teplota (°C) max. 155
Max. tlak (bar) 315
Dĺžka (m) 15
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 3,3
Kompatibilné stroje