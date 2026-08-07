Vysokotlaková hadica, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock

Dĺžka 20 m a komfortný ručný závitový spoj EASY!Lock na oboch koncoch extrémne šetriaci čas patria k hlavným výhodám tejto vysokotlakovej hadice (DN 10).

Špecifikácie

Technické údaje

Priemer ( ) ID 10
Teplota (°C) max. 155
Max. tlak (bar) 220
Dĺžka (m) 20
Pripájací závit 2 x EASY!Lock
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 5,5
Kompatibilné stroje
Vysokotlaková hadica, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock náhradný diel

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