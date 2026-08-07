Vysokotlaková hadica, 20 m, ID 8, 315 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-prípojka hadicového bubna

Vysokotlaková hadica s prípojkou na hadicový bubon AVS, ako aj ručným skrutkovým spojom EASY!Lock.

Špecifikácie

Technické údaje

Priemer ( ) ID 8
Teplota (°C) max. 155
Max. tlak (bar) 315
Dĺžka (m) 20
Pripájací závit 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-prípojka hadicového bubna
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 4,4
Vysokotlaková hadica, 20 m, ID 8, 315 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-prípojka hadicového bubna