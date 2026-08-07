Vysokotlaková hadica, 20 m, ID 8, 315 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-prípojka hadicového bubna
Vysokotlaková hadica s prípojkou na hadicový bubon AVS, ako aj ručným skrutkovým spojom EASY!Lock.
Špecifikácie
Technické údaje
|Priemer ( )
|ID 8
|Teplota (°C)
|max. 155
|Max. tlak (bar)
|315
|Dĺžka (m)
|20
|Pripájací závit
|1 x EASY!Lock / 1 x AVS-prípojka hadicového bubna
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|4,4
Kompatibilné stroje
- Automatický bubon na hadicu z nehrdzavejúcej ocele / syntetického materiálu, 20 m
- Automatický navijak na hadicu, potiahnutý, 20 m
- Automatický navijak na hadicu, práškovo lakovaná oceľ / plast, 20 m
- Automatický naviják hadice, nehrdzavejúca oceľ, obsahuje otočný držiak, bez hadice, 20 m
- HDC Advanced
- Hadicový navijak, automatický, čadičový šedý povrch, 20 m
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 St
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 St Gas
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 St
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 St
- Sada na pripevnenie hadicového navijaka pre super triedu HD, 20 m
- Stacionárny vysokotlakový čistič HDC Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/19-4 St H
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 St