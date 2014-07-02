Vysokotlaková hadica, 20 m, ID 8, 315 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-prípojka hadicového bubna
S patentovanou AVS prípojkou v pištoli (otočné uloženie) a ručným závitovým spojom. M 22 x 1,5 m s ochranou proti zalomeniu. Priemer 8, teplota 155°C, tlak 315 bar.
S patentovanou AVS prípojkou v pištoli (otočné uloženie) a ručným závitovým spojom. M 22 x 1,5 m s ochranou proti zalomeniu. Priemer 8, teplota 155°C, tlak 315 bar.
Špecifikácie
Technické údaje
|Priemer ( )
|ID 8
|Teplota (°C)
|max. 155
|Max. tlak (bar)
|315
|Dĺžka (m)
|20
|Pripájací závit
|1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-prípojka hadicového bubna
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|4,8