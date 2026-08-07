Vysokotlaková hadica, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock

20 m dlhá vysokotlaková hadica (DN 8) vybavená na oboch koncoch šikovným a pevným ručným závitovým spojom EASY!Lock. Schválená pre pracovný tlak do 315 bar.

20 m dlhá vysokotlaková hadica (DN 8) vybavená na oboch koncoch šikovným a pevným ručným závitovým spojom EASY!Lock. Schválená pre pracovný tlak do 315 bar.

Špecifikácie

Technické údaje

Priemer ( ) ID 8
Teplota (°C) max. 155
Max. tlak (bar) 315
Dĺžka (m) 20
Pripájací závit 2 x EASY!Lock
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 5,1
Vysokotlaková hadica, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock
Kompatibilné stroje
Vysokotlaková hadica, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock náhradný diel

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