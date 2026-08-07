Vysokotlaková hadica, 25 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock

Presvedčivé hodnoty a základné vybavenie: Vysokotlaková hadica (DN 10) s dĺžkou 25 m vyvinutá pre tlak do 220 bar.

Špecifikácie

Technické údaje

Priemer ( ) ID 10
Teplota (°C) max. 155
Max. tlak (bar) 220
Dĺžka (m) 25
Pripájací závit 2 x EASY!Lock
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 6,7
Kompatibilné stroje
Vysokotlaková hadica, 25 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock náhradný diel

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