Vysokotlaková hadica, 40 m, ID 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock

S ručným závitovým spojom EASY!Lock a vďaka dĺžke 40 m veľký akčný priestor: Vysokotlaková hadica (DN 12) s obojstranným ručným závitovým spojom EASY!Lock. Hodí sa pre pracovný tlak do 250 bar.

Priemer 12, max. teplota 155℃, max. tlak 250 bar

Špecifikácie

Technické údaje

Priemer ( ) ID 12
Teplota (°C) max. 155
Max. tlak (bar) 210
Dĺžka (m) 40
Pripájací závit 2 x EASY!Lock
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 14,3
Kompatibilné stroje
Vysokotlaková hadica, 40 m, ID 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock náhradný diel

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