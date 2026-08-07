Vysokotlaková hadica Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5

Vysokotlaková hadica (DN 8) vhodná pre tlak do 400 bar s dvojitým oceľovým výpletom a dĺžkou 1,5 m. Prípojky: M 22 × 1,5 ako aj pohodlný a rýchly ručný závitový spoj EASY!Lock.

Špecifikácie

Technické údaje

Priemer ( ) ID 8
Teplota (°C) max. 155
Max. tlak (bar) 400
Dĺžka (m) 1,5
Pripájací závit 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,7
Kompatibilné stroje