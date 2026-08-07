Vysokotlaková hadica Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

1,5 m krátka vysokotlaková hadica (DN 8). Na oboch koncoch s komfortným ručným závitovým spojom EASY!Lock pre pevné a rýchle spojenie. S dlhou životnosťou a koncipovaná na tlak do 400 bar.

1,5 m krátka vysokotlaková hadica (DN 8). Na oboch koncoch s komfortným ručným závitovým spojom EASY!Lock pre pevné a rýchle spojenie. S dlhou životnosťou a koncipovaná na tlak do 400 bar.

Špecifikácie

Technické údaje

Priemer ( ) ID 8
Teplota (°C) max. 155
Max. tlak (bar) 400
Dĺžka (m) 1,5
Pripájací závit 2 x EASY!Lock
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,8
Kompatibilné stroje
Vysokotlaková hadica Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock náhradný diel

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