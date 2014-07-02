Vysokotlaková hadica Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5
1,5 m dlhá vysokotlaková hadica s obojstranným závitovým spojom, M 22 x 1,5 s ochranou proti zalomeniu. Na pripojenie hadicových bubnov so skrutkovým spojom M 22 x 1,5.
1,5 m dlhá vysokotlaková hadica s obojstranným závitovým spojom, M 22 x 1,5 s ochranou proti zalomeniu. Na pripojenie hadicových bubnov so skrutkovým spojom M 22 x 1,5.
Špecifikácie
Technické údaje
|Priemer ( )
|ID 8
|Teplota (°C)
|max. 155
|Max. tlak (bar)
|400
|Dĺžka (m)
|1,5
|Pripájací závit
|2 x M22 x 1,5
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,9
Kompatibilné stroje
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 St
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 St Gas
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 St
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 St
- Prietokový ohrievač HWE 13/21-42kW
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/19-4 St H
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 S ST Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 St
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/25-4 S ST Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 13/18-4 S ST Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 13/18-4 St
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 17/12-4 St H
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 17/15-4 St
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 St