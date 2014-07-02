Vysokotlaková hadica Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5

1,5 m dlhá vysokotlaková hadica s obojstranným závitovým spojom, M 22 x 1,5 s ochranou proti zalomeniu. Na pripojenie hadicových bubnov so skrutkovým spojom M 22 x 1,5.

1,5 m dlhá vysokotlaková hadica s obojstranným závitovým spojom, M 22 x 1,5 s ochranou proti zalomeniu. Na pripojenie hadicových bubnov so skrutkovým spojom M 22 x 1,5.

Špecifikácie

Technické údaje

Priemer ( ) ID 8
Teplota (°C) max. 155
Max. tlak (bar) 400
Dĺžka (m) 1,5
Pripájací závit 2 x M22 x 1,5
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,9