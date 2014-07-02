Vysokotlaková hadica Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5
10 m vysokotlaková hadica Longlife 400 (priemer 8) s otočnou spojkou a dvojitou oceľovou vložkou z oceľového drôtu maximálne odolného voči ťahu. S obojstranným závitovým spojom. M 22 x 1,5 s ochranou proti zalomeniu.
10 m vysokotlaková hadica Longlife 400 (priemer 8) s otočnou spojkou a dvojitou oceľovou vložkou z oceľového drôtu maximálne odolného voči ťahu. S obojstranným závitovým spojom. M 22 x 1,5 s ochranou proti zalomeniu. Ďalšie údaje: Priemer 8/155°C/400 bar.
Špecifikácie
Technické údaje
|Priemer ( )
|ID 8
|Teplota (°C)
|max. 155
|Max. tlak (bar)
|400
|Dĺžka (m)
|10
|Pripájací závit
|2 x M22 x 1,5
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|3,7