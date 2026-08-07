Vysokotlaková hadica Longlife, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

Dvojitý oceľový výplet zabezpečuje obzvlášť dlhú životnosť tejto 15 m dlhej vysokotlakovej hadice (DN 8), ktorá je schválená pre tlak do 400 bar.

Priemer 8, max. teplota 155℃, max. tlak 400 bar

Špecifikácie

Technické údaje

Priemer ( ) ID 8
Teplota (°C) max. 155
Max. tlak (bar) 400
Dĺžka (m) 15
Pripájací závit 2 x EASY!Lock
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 4,7
Vysokotlaková hadica Longlife, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock
Kompatibilné stroje