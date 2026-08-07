Vysokotlaková hadica Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-prípojka hadicového bubna
20 m vysokotlaková hadica (DN 8) pre tlak do 400 bar. S AVS prípojkou hadicového bubna a dvojitým oceľovým výpletom. Ručný závitový spoj EASY!Lock na druhej strane hadice.
20 m vysokotlaková hadica Longlife 400 (priemer 8) s patentovanou AVS prípojkou v pištoli (otočné uloženie) a ručným závitovým spojom. M 22 x 1,5 s ochranou proti zalomeniu. Dvojitá oceľová vložka z oceľového drôtu maximálne odolného voči ťahu. Ďalšie údaje: Priemer 8/155°C/400 bar.
Špecifikácie
Technické údaje
|Priemer ( )
|ID 8
|Teplota (°C)
|max. 155
|Max. tlak (bar)
|400
|Dĺžka (m)
|20
|Pripájací závit
|1 x EASY!Lock / 1 x AVS-prípojka hadicového bubna
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|6,1
Kompatibilné stroje
- Automatický bubon na hadicu z nehrdzavejúcej ocele / syntetického materiálu, 20 m
- Automatický navijak na hadicu, potiahnutý, 20 m
- Automatický navijak na hadicu, práškovo lakovaná oceľ / plast, 20 m
- Automatický naviják hadice, nehrdzavejúca oceľ, obsahuje otočný držiak, bez hadice, 20 m
- HDC Advanced
- Hadicový navijak, automatický, čadičový šedý povrch, 20 m
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 St
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 St Gas
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 St
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 St
- Sada na pripevnenie hadicového navijaka pre super triedu HD, 20 m
- Stacionárny vysokotlakový čistič HDC Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/19-4 St H
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 SXA Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 St
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/25-4 SXA Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 13/18-4 SXA Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 13/18-4 St
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 17/12-4 St H
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 17/15-4 St
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15 MX Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15 MXA Plus *EU
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/16-4 MXA Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/14-4 MXA Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/16 MX Plus+FR Anniversary Edition
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/17 MXA Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 MXA Plus *EU
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 St
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 St H steel
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4St H